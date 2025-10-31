Haberler

Eskişehir'de Hava Değişimleri Bağışıklık Önerilerini Artırdı

Eskişehir'de Hava Değişimleri Bağışıklık Önerilerini Artırdı
Güncelleme:
Eskişehir'de ani hava değişiklikleri dolayısıyla vatandaşlar doğal ürünlerle bağışıklıklarını güçlendirme yollarını arıyor. Aktar Metin Ağılönü, hünnap, keçiboynuzu, zencefil ve kekik gibi ürünlerin faydalarını vurguladı.

Eskişehir'de havaların ani değişimiyle birlikte vatandaşlar hastalıklara karşı önlem almaya başladı. Aktar Metin Ağılönü, bağışıklığı güçlendirmek için vatandaşlara önerilerde bulundu.

Eskişehir'de son günlerde yaşanan hava değişimleri, vatandaşların bitkisel ürünlere olan ilgisini artırdı. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların sık görülmeye başladığı dönemde, kentteki aktarlarda yoğunluk yaşanıyor. Uzun yıllardır aktar olarak hizmet veren Metin Ağılönü, mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlü tutmanın büyük önem taşıdığını söyleyerek vatandaşlara; hünnap, keçiboynuzu, zencefil ve kekik gibi doğal ürünlerin düzenli kullanılmasının önemini vurguladı.

"Bağışıklığı güçlü tutmak gerekiyor"

Bağışıklığı güçlü tutmak için hünnap meyvesinin öneminden bahseden Ağılönü, "Bu dönemlerde en önemli şey bağışıklığı güçlü tutmak. Bağışıklığı güçlü tutmak için hünnap meyvesi çok faydalıdır. Kalp, damar, şeker rahatsızlıklarına iyi gelir, sinir sistemiyle birlikte cilt, kemik ve kas sağlığını destekler. Aynı zamanda sindirim sistemini düzenler, antitoksin etkisiyle vücudu temizler. Hünnap, hem bağışıklığı koruyan hem de vücudu dengeleyen bir meyvedir. Özellikle mevsim geçişlerinde düzenli tüketilirse hastalıklara karşı direnç kazandırır" dedi.

"Keçiboynuzu bağışıklık sistemini korur, enerji verir"

Keçiboynuzu pekmezi ve suyunun da önemli bir destek olduğunu belirten Metin Ağılönü, "Keçiboynuzu bağışıklık sistemini korur, enerji verir. Hem kendisi hem pekmezi oldukça faydalıdır. Ayrıca ıhlamur ve adaçayı da bu dönemde çok sık tercih ediliyor. Ancak vatandaşların bu bitkileri kaynatarak değil, demleme yöntemiyle hazırlaması gerekiyor. Kaynatıldığı zaman içindeki faydalı bileşenler zarar görebiliyor. Demleme usulüyle yapıldığında hem lezzeti hem de faydası daha yüksek olur" ifadelerini kullandı.

"Zencefil ve kekik öksürüğe iyi gelir"

Soğuk algınlığına iyi gelen ürünlere de değinen Ağılönü, "Yaş zencefil mevsim geçişlerinde koruyucu etkiye sahip. Soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir, hazımsızlığı giderir, sindirimi kolaylaştırır. Küçük rendeleyerek yoğurtla veya balla karıştırarak tüketmek oldukça faydalıdır. Kekik de çok önemli bir bitkidir; mikropları kırar, boğazdaki iltihabı söker. Vatandaşlara tavsiyem, kekiği önce gargara yaparak kullanmaları, ardından içmeleridir. Bu şekilde boğaz yollarını temizler ve öksürüğü hafifletir" şeklinde belirtti.

"C vitamini ve propolis ihmal edilmemeli"

Son olarak C vitamini ve propolisin önemine dikkat çeken Ağılönü, "Portakal, mandalina, limon gibi C vitamini bakımından zengin meyveler bu dönemde mutlaka sofralarda olmalı. C vitamini vücut direncini artırır, hastalıklara karşı koruma sağlar. Ayrıca propolis de son yıllarda çok tercih ediliyor. Doğal bir antibakteriyel ve antiviral olarak vücudu güçlendirir. Bu dönemde doğal ürünlerle bağışıklığını destekleyenler hem mevsimsel hastalıklardan korunur hem de kendilerini daha zinde hisseder" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

