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Eskişehir'de güvenlik toplantısında uyuşturucuyla mücadele ele alındı

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Eskişehir'de güvenlik toplantısında uyuşturucuyla mücadele ele alındı
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ve genel asayiş değerlendirildi; kurum yöneticileri tedbirleri sundu.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi ilgilendiren ana başlıklar etraflıca değerlendirildi. İlgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kent genelindeki emniyet ve huzur ortamının sürdürülmesine yönelik konular ele alındı. Program kapsamında ilgili kurum yöneticileri, kendi sorumluluk alanlarında yürütülen faaliyetler ile sahada alınan tedbirlere ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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