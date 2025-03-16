Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur

Bahçeli'den DEM Parti ziyareti öncesinde açıklama
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Eskişehir'de Güneşli Hafta Sonu Keyfi

Eskişehir'de Güneşli Hafta Sonu Keyfi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 28 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar, güneşli havayı değerlendirerek kent meydanında yoğunluk oluşturdu. Kent Park ve Porsuk Çayı'nda aileler keyifli anlar yaşadı.

Eskişehir'de hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kent meydanında yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklıkları kent genelinde 28 dereceye ulaşırken, vatandaşlar bu güzel havayı değerlendirdi. Porsuk Çayı kenarına ve Kent Park'a akın eden vatandaşlar, önümüzdeki günlerde yerini kara bulutlara bırakacak olan güneşin tadını çıkardı. Eskişehir'de turistik aktivite denilince akıllara gelen gondol turuna ise talebin arttığı görüldü. Hafta sonunun keyfini çıkaran aileler, yanlarında bulunan sandalyeleri ile çimenlerde oturarak keyifli vakit geçirdi. Çocukları parkta oyun oynarken banklarda oturup onları izleyen ebeveynlerin hem dinlendiği hem de sohbet ettiği görüldü. Öte yandan, eşsiz doğal manzarası ile kuğulara ev sahipliği yapan Porsuk Çayı, görenleri mest etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı
img

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
img

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu

Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi

Ülke şokta! Gece kulübünde çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor
472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı

472 yıl hapis cezasından yıllarca hamile kalarak kaçtı
Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı

Süper Lig'de kabus gibi 45 dakika

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.