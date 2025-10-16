Haberler

Eskişehir'de Gıda ve Yem Denetimlerinde 252 Bin Lira Ceza

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda ve yem denetimlerinde toplam 252 bin 698 TL ceza keserken, 1 imha ve 1 faaliyet durdurma kararı aldı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin gıda denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 9-15 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 291 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 21 numune alımı, 52 ithalat ve 156 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda 2 idari yaptırım uygulanırken, toplam 252 bin 698 TL ceza kesildi. Ayrıca, tespit edilen aykırılıklar sebebiyle 1 imha ve 1 faaliyet durdurma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
