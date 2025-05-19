Eskişehir'de Genç Sanat Çalıştayı Düzenlendi

Eskişehir'de Genç Sanat Çalıştayı Düzenlendi
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Genç Sanat Çalıştayı'na katıldı. 50 genç sanatçının eserlerinin yer aldığı 'Genç Yansımalar' sergisi 19-22 Mayıs tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşacak.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Genç Sanat Çalıştayı"na katıldı.

Figen Öner, Ebru Şenlik ve Fatih Zengin'in küratörlüğünde, 50 genç sanatçının katılımlarıyla sınırları aşan hayallerin tuvalde can bulduğu ve düşüncelerin gerçeğe dönüştüğü bir diyalog alanı olarak Genç Sanat Çalıştayı "Genç Yansımalar" sergisi düzenlendi. Eskişehir Valiliği tarafından ve Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen sergi, 19-22 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşacak.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çalıştaya katılan sanatçılarla tek tek görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Aksoy genç sanatçılara çalıştaya katılımları ve verdikleri emek dolayısıyla teşekkür ederek, kendilerine başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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