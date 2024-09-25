Eskişehir'de Genç Aşçılar Projesi Tanıtıldı

Eskişehir'de 'Genç Aşçılar-Geleceğim Mutfağım' proje ortakları Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.

21-28 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de düzenlenen 'Genç Aşçılar-Geleceğim Mutfağım' adlı Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi, Eskişehir Valiliği koordinatörlüğünde yürütüldü. Proje ortakları; Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı, Slovakya, Romanya ve İtalya ülkelerinden gelen öğrenciler ile Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Ayrıca Vali Aksoy'a proje çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı. - ESKİŞEHİR