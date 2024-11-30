Eskişehir'de Gaziler Kenan Yalçın Anadolu Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Eskişehir'de Vatan ve Kahramanlık Buluşması etkinliği aracılığıyla gaziler Kenan Yalçın Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Eskişehir'de gaziler, Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları etkinliğinde Kenan Yalçın Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Kahramanlık hikayelerini gençlerle paylaşarak vatan sevgisinin önemini bir kez daha hatırlattılar. Etkinlik fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR