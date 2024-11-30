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Eskişehir'de Gaziler Kenan Yalçın Anadolu Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Eskişehir'de Gaziler Kenan Yalçın Anadolu Lisesi Öğrencileriyle Buluştu
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Eskişehir'de düzenlenen Vatan ve Kahramanlık Buluşması etkinliği, gazilerin Kenan Yalçın Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek vatan sevgisini ve kahramanlık hikayelerini paylaştığı anlamlı bir etkinlik oldu.

Eskişehir'de Vatan ve Kahramanlık Buluşması etkinliği aracılığıyla gaziler Kenan Yalçın Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Eskişehir'de gaziler, Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları etkinliğinde Kenan Yalçın Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Kahramanlık hikayelerini gençlerle paylaşarak vatan sevgisinin önemini bir kez daha hatırlattılar. Etkinlik fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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