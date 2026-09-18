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Eskişehir’de Gaziler Günü dolayısıyla bando yürüyüşü yapıldı

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Eskişehir’de Gaziler Günü dolayısıyla bando yürüyüşü yapıldı
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Eskişehir’de 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları kapsamında bando yürüyüşü gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları kapsamında bando yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü', Eskişehir Valiliği'nin önünde başladı. Türk bayraklı gazilerin ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu kortej, askeri bando eşliğinde Vişnelik Hava Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında dev Türk bayrağı açan öğrenciler ilgi odağı oldu. Ortaya çıkan hoş görüntüyü çevredeki vatandaşlar ilgiyle takip ederken, bazıları bu anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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