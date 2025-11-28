Eskişehir'de Evlenecek Genç Çiftlere Evlilik Öncesi Eğitim
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, 2025 Aile Yılı faaliyetleri kapsamında, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında hak kazanan genç çiftlere evlilik öncesi eğitim düzenledi. Çiftler, İl Müdürlüğü'ndeki yetkililerce verilen eğitim ile bilgilendirildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel