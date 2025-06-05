Eskişehir'de Elindeki Satırla Çevreye Saldıran Şahıs Gözaltına Alındı

Eskişehir'de Elindeki Satırla Çevreye Saldıran Şahıs Gözaltına Alındı
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Eskişehir'de Elindeki Satırla Çevreye Saldıran Şahıs Gözaltına Alındı
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Eskişehir'de elindeki satırla çevreye saldıran bir kişi, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Olay anında çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilen şahısın sağlık durumu kontrol altına alındı.

Elindeki satırla çevreye saldıran şahsa gözaltı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de elindeki satırla çevreye saldıran ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Fabrikalar Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, elinde satır bulunan ve henüz kimliği bilinmeyen bir şahıs çevreye saldırdı. O esnada bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilen şahsın, kendisine müdahalede bulunan polis ekiplerine saldırdığı öne sürüldü.

Şahıs kelepçelenerek ekip aracına bindirildi

Ekiplerce olay yerine takviye istendi. Gelen anons üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye intikal etti. Vücudunda kesi bulunduğu ve darp edildiği belirtilen şahıs için sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanstan inen şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ERTEN - Yerel
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