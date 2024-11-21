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Eskişehir'de Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Eskişehir'de Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuk hakları konusunda bilgilendirmeler yapıldı ve çeşitli eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında yapılan etkinliklerle kutlandı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Eskişehir'deki bir AVM'de İl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çocuk Hakları İl Komitesi iş birliğiyle stant açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, İl Müdürü Orhan Bayrak, İl Müdür Yardımcısı Bahadır Sarı ve çocuk kuruluşların idareciler katılım sağladı.

Etkinlikte çocuk hakları, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve çocuk haklarının önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen sergide, çocukların kendilerini ifade edebileceği çeşitli çalışmalar sergilendi. Ayrıca, çocuklara yönelik akıl oyunları, yüz boyama, resim yapma, el baskısı gibi atölye çalışmaları ve oyun alanları oluşturuldu. Çocuklar hem eğlenirken hem de haklarını öğrenerek anlamlı bir gün geçirdi.

İl Müdürü Orhan Bayrak yaptığı konuşmada, "Çocukların haklarını bilmesi, bu hakların korunması ve geliştirilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bugün burada, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir arada olmak, onların neşesine ortak olmak bizleri çok mutlu etti" dedi.

Etkinliklere aileler de yoğun ilgi gösterdi. Hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazanan organizasyon, çocuk haklarına yönelik bilinçlendirme çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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