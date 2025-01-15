Eskişehir'de Doğum Gününde Bulunan Kuşun Sahibi Aranıyor

Eskişehir'de yaşayan Gökhan Söğütoğlu, doğum gününde bahçesinde bulduğu ve aylardır evinde misafir ettiği muhabbet kuşunun sahibini arıyor.

Sazova Mahallesi Kaptanlar Sokak'ta yaşayan Gökhan Söğütoğlu, geçtiğimiz yılın ağustos ayında evinin bahçesindeki yeşilliklerin arasında bir muhabbet kuşu olduğu fark etti. Elini uzattığında kuşun insana alışkın olduğunu gören Söğütoğlu, koruma altına aldığı hayvanın bir evden kaçmış olabileceğini değerlendirerek sahibini aramaya başladı. Doğum gününde bulduğu kuşun sahibinin bulunması için camide anons yaptırdığını da belirten Söğütoğlu, sevimli hayvanın evindeki bütün kartonpiyerleri yediğini dile getirdi.

"Sahibi bir an önce alırsa sevinirim çünkü evdeki bütün kartonpiyerleri yedi"

İsmini 'Gofret' olarak belirlediği kuşu nasıl bulduğunu anlatan Gökhan Söğütoğlu, "Annemin bahçeye ekmiş olduğu fasulyeler vardı. Bir baktım, kuş gelip fasulye sırığının üzerine kondu. İlk başta kaçar zannettim ama kaçmadı, elimi uzatınca direkt elime kondu. Demek ki insana alışkın bir kuş diye düşündüm. Sahibini mahallede uzun süre aradık ama bulamadık. Sonra cami imamından rica ettik, sağ olsun o da cemaate duyurdu ama yine bulamadık. Sahibi eğer bu haberi görürse merak etmesin, kuşu bende ve emin ellerde. Adını da şimdilik 'Gofret' olarak belirledim. Birbirimize bayağı alıştık, o da demek ki kendine arkadaş arıyordu. Sahibi bir an önce alırsa sevinirim çünkü evdeki bütün kartonpiyerleri yedi. Şaka bir yana, kendisini çok sevdim ve alıştım ama onun da bir yuvası vardı muhtemelen, umarım sahibi bulunur" dedi. - ESKİŞEHİR