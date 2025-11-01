Haberler

Eskişehir'de Dilenciliğe Karşı Önemli Mücadele Sonuçları Açıklandı

Eskişehir Valiliği, dilenciliğin önlenmesi adına 711 bin 66 TL idari para cezası uyguladı ve 214 bin 942 TL tutarındaki dilencilik gelirini kamuya geçirdi. Yapılan uygulamalarla 5 bin 22 işlem gerçekleştirildi ve birçok kişi dilencilik yaparken tespit edildi.

Eskişehir Valiliği'nin dilenciliğin önlenmesine dönük çalışmaları kapsamında toplam 711 bin 66 TL idari para cezası uygulanırken, 214 bin 942 bin TL tutarındaki dilencilik gelirinin mülkiyeti kamuya geçirildi.

Eskişehir Valiliği, 'Dilencilikle Mücadele Edilmesi Hakkındaki Genelge'nin uygulama sonuçlarıyla ilgili verileri açıkladı. Paylaşılan bilgiye göre, 1 Kasım 2023 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında 5 bin 22 uygulama yapıldı. Dilencilikle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 447 ihbar geldi. Ekiplerce 708 şahsın dilencilik yaptığı, bunlardan 435'inin kadın, 199'unun erkek olduğu; 166'sının 18-25 yaş, 182'sinin 26-40 yaş, 185'inin 41-60 yaş, 101'inin ise 61 yaş ve üzeri olduğu belirlendi.

Çalışmalar kapsamında 17 dilenci ihtar edilirken, toplam 604 adet ve 711 bin 66 TL idari para cezası uygulandı. Ekiplerce 111 dilenciye, birden fazla kez işlem yapıldı. Ele geçirilen 214 bin 942 bin TL tutarındaki dilencilik gelirinin mülkiyeti kamuya geçirildi. Dilencilerden 242'sinin sağlık taraması yapılırken, 17'si hastaneye sevk edildi. Yetkililer tarafından 345 hane ziyareti gerçekleştirildi. İl dışından 175 dilenci geldiği ekiplerce tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından 19 haneye ekonomik destek sağlandı. Müftülük tarafından 3 bin 66 kişinin yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
