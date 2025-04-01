Eskişehir'de 'Dikkat Acemi Sürücü' Yazılı Araç Trafiği Renklendirdi
Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi'nde bir sürücünün aracının arka camına yazdığı 'Dikkat Acemi Sürücü' notu, diğer sürücülerin ilgisini çekerek trafikte farkındalık sağladı.
Eskişehir'de Büyükdere Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı'nda bir sürücünün aracının arkasına yazdığı 'Dikkat Acemi Sürücü' notu dikkat çekti.
Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı'nda trafikte seyreden bir aracın arka camındaki 'Dikkat Acemi Sürücü' yazısı görenlerin ilgisini çekti. Sürücünün, diğer sürücüleri uyarmak ve gülümsetmek amacıyla yazdığı not, trafikte farkındalık oluşturdu. Yazı, yoldaki diğer sürücülerin dikkatini çekerek kısa sürede ilgi odağı oldu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel