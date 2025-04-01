Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor! Trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti

Acı bilanço! Bayramda onlarca eve ateş düştü
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk anket! Sonuçlar hayli çarpıcı
Ünlü gazeteciden Erdal Beşikçioğlu'na tepki: Babamın mezarını Behzat Ç.'yi çekmek için kullanımışlar

Ünlü gazeteci isyan etti: Babamın mezarını Behzat Ç. için kullanmışlar
Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim

Sırrı Süreyya ilk kez anlattı: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım

Eskişehir'de 'Dikkat Acemi Sürücü' Yazılı Araç Trafiği Renklendirdi

Eskişehir'de 'Dikkat Acemi Sürücü' Yazılı Araç Trafiği Renklendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi'nde bir sürücünün aracının arka camına yazdığı 'Dikkat Acemi Sürücü' notu, diğer sürücülerin ilgisini çekerek trafikte farkındalık sağladı.

Eskişehir'de Büyükdere Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı'nda bir sürücünün aracının arkasına yazdığı 'Dikkat Acemi Sürücü' notu dikkat çekti.

Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı'nda trafikte seyreden bir aracın arka camındaki 'Dikkat Acemi Sürücü' yazısı görenlerin ilgisini çekti. Sürücünün, diğer sürücüleri uyarmak ve gülümsetmek amacıyla yazdığı not, trafikte farkındalık oluşturdu. Yazı, yoldaki diğer sürücülerin dikkatini çekerek kısa sürede ilgi odağı oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.