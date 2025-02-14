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Eskişehir'de Berat Kandili Programı Coşku ile Kutlandı

Eskişehir'de Berat Kandili Programı Coşku ile Kutlandı
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Eskişehir'de Reşadiye Camii'nde düzenlenen Berat Kandili özel programı, yoğun katılımla gerçekleşti. Programa katılanlar, İl Müftüsü Muharrem Gül'ün vaazı, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle duygu dolu anlar yaşadı.

Eskişehir İl Müftülüğü ve Odunpazarı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili özel programı, Reşadiye Camii'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Programa Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Müftü Yardımcısı İsrafil İğde, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hadisi Şeriflerde övülen bu kutlu gecede, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve dualarla gönüller huzur buldu. İl Müftüsü Muharrem Gül'ün günün anlam ve önemini anlatan vaazıyla başlayan programda, Berat Kandili'nin af, mağfiret ve rahmet gecesi olduğuna vurgu yapıldı. Yatsı namazının ardından din görevlileri Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle ve Yunus Emre İlahi Korosu'nun seslendirdiği ilahiler ise geceye ayrı bir huzur kattı. Program, İl Müftüsü Muharrem Gül'ün yaptığı dua ile sona ererken, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy vatandaşlarla musafahalaşarak kandillerini tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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