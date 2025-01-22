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Eskişehir'de Balkan Kültürü Tanıtılıyor

Eskişehir'de Balkan Kültürü Tanıtılıyor
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Eskişehir'de işletme sahibi Songül Aykut Erarslan, Balkan kültürünü tanıtmak amacıyla çeşitli yemekler ve etkinlikler düzenliyor. İşletmesinde kültürel etkinliklerle bu gelenekleri yaşatmaya çalışıyor.

Eskişehir'de işletme sahibi olan Songül Aykut Erarslan, işletmesinde Balkan kültürünü tanıtmak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Eskişehir'de Balkan kültürünü tanıtmak için işletmesinde vatandaşlara çeşitli yemekler yaparak bu kültürün yayılmasına katkıda bulunan Erarslan, kültür tanıtımının işletme kısmında olduğunu belirtti. Erarslan, kendi işletmesini Balkan kültürü ile dizayn ettiğini, gelenlerin bilgilenmesinde katkıda bulunduğunu söyledi. Derneklerinin de bulunduğunu, dernek üyelerinin de gelip işletmesinde etkinlik yaptığını ifade eden Erarslan, etkinliklerin artacağını vurguladı.

İşletmesinde müzik çalışmaları, kına geceleri, kahvaltılar ve yemekler gibi etkinliklerin de yapıldığını aktaran Erarslan, "Ben bu kültürün işletme kısmında bulunuyorum. İşletmem de geleneksel yemeklerimizi sunuyorum. Gelen vatandaşları biraz da olsa bilgilendirmek için işletmemin içini balkan kültürünü andıracak şekilde dizayn ettim. El işlemelerimizden örtüler ve koltuklarımız ile de süsledik. O alanlarda kadınlar gelip kına geceleri, arkadaş buluşması gibi aktiviteler yapıyor. Dernek üyelerimizde buraya gelip etkinlikler, buluşmalar yapıyor. Son zamanlarda derneğimiz planları arasında sadece göçmenlerle ilgili tiyatro oyunları yapmak var. İşletmem de gençlerin müzik çalışmaları, kına geceleri, kahvaltılar ve yemekler gibi etkinlikler oluyor. Burada bende kendi kültürümüzün yemeklerini yapıp vatandaşlara sunuyorum. Balkan pehlivanların, sanatçıların, şairlerin resimlerini de vatandaşlar görüp, bilsin diye astık. Yeşilçam filmleri izleme günü günüde yaptığımız oluyor. Burada Balkan Yeşilçam sanatçılarımızdan olan Şehnaz Dilan'ı ağırladık.

"Misafirler bu işletmeyi müze zannediyor"

Müze zannedip gelenlerinde olduğunu kaydeden Erarslan, şu şekilde konuştu;

"Yemeklerimizden kırma, Arnavut böreği, Arnavut ciğeri, kifla, trileçe, sütlü biberi ve soslarımız beğenen türler arasında yer alıyor. Bu kültürü yaşatmaya çalışmak, dağılmamak, bir arada olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Buraya çok fazla gelen oluyor, müze zannedip gelip, gezenlerde mevcut" - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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