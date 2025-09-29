Eskişehir'de Balkabağı Festivali Coşkusu

Eskişehir'de düzenlenen 2. Geleneksel Yörükkırka Köyü Balkabağı Festivali'nde bal kabaklı ilginç yiyecekler yapılırken, vatandaşlar farklı lezzetleri tatma fırsatı buldu.

2. Geleneksel Yörükkırka Köyü Balkabağı Festivali, dün gerçekleştirildi. Festivale özel çeşitli bal kabaklı yemekler, mezeler, tatlılar ve çorbalar yapıldı. Eskişehir'e özgü bal kabakli içli köfte, festivalin en dikkat çeken yiyeceklerinden birisi oldu. Yöresel ürünler pazarının açıldığı etkinlikte, Yörükkırka Efeleri tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi. Eğlenceli aktivitelerin de düzenlendiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - ESKİŞEHİR