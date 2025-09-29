Haberler

Eskişehir'de Balkabağı Festivali Coşkusu

Eskişehir'de Balkabağı Festivali Coşkusu
Güncelleme:
Eskişehir'de düzenlenen 2. Geleneksel Yörükkırka Köyü Balkabağı Festivali'nde vatandaşlar çeşitli bal kabaklı lezzetleri tatma fırsatı buldu. Festivale özgü yemekler ve halk oyunları gösterileri ile dolu bir etkinlik gerçekleştirildi.

Eskişehir'de düzenlenen 2. Geleneksel Yörükkırka Köyü Balkabağı Festivali'nde bal kabaklı ilginç yiyecekler yapılırken, vatandaşlar farklı lezzetleri tatma fırsatı buldu.

2. Geleneksel Yörükkırka Köyü Balkabağı Festivali, dün gerçekleştirildi. Festivale özel çeşitli bal kabaklı yemekler, mezeler, tatlılar ve çorbalar yapıldı. Eskişehir'e özgü bal kabakli içli köfte, festivalin en dikkat çeken yiyeceklerinden birisi oldu. Yöresel ürünler pazarının açıldığı etkinlikte, Yörükkırka Efeleri tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi. Eğlenceli aktivitelerin de düzenlendiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
