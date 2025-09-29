Eskişehir'de Balkabağı Festivali Coşkusu
2. Geleneksel Yörükkırka Köyü Balkabağı Festivali, dün gerçekleştirildi. Festivale özel çeşitli bal kabaklı yemekler, mezeler, tatlılar ve çorbalar yapıldı. Eskişehir'e özgü bal kabakli içli köfte, festivalin en dikkat çeken yiyeceklerinden birisi oldu. Yöresel ürünler pazarının açıldığı etkinlikte, Yörükkırka Efeleri tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi. Eğlenceli aktivitelerin de düzenlendiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel