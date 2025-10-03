Haberler

Eskişehir'de Aziz Sancar Anaokulu Açıldı

Eskişehir'de Aziz Sancar Anaokulu Açıldı
Güncelleme:
Eskişehir'de gerçekleştirilen Aziz Sancar Anaokulu açılış programında Vali Vekili Ersin Emiroğlu, eğitimin önemine değinerek öğretmenlerin ve toplumun çocukların geleceğe hazırlamadaki rolünü vurguladı.

Eskişehir'de Aziz Sancar Anaokulu açılış programı gerçekleştirilirken törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un vekili Ersin Emiroğlu'da katılım gösterdi.

Valilik himayesinde kamu kaynakları ile yaptırılan Aziz Sancar Anaokulu açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin gösteriler yaptığı programda konuşan Vali Vekili Ersin Emiroğlu, eğitimin ailede başladığını, öğretmenlerin ise çocukları geleceğe hazırlayan en değerli kişiler olduğunu vurguladı. Çocukların artık sadece ailelerin değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Sevgi temelli bir eğitimle çocukların doğayı, insanı, vatanı ve değerlerini sevmeyi öğreneceklerini ifade etti. Eğitim için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Program açılış kurdelesinin kesilmesi, sınıfların gezilmesi ve öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşulmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
