Eskişehir'de Antika Berber Dükkânı Nostalji Sunuyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir berber, asırlık ürünleri yerleştirdiği dükkanına gelen müşterilerini tıraş ediyor.

Kırka Mahallesi'ndeki berber ustası Ali Kızıltoprak, berber dükkanını antika ürünlerle doldurdu. Evinin bir odasını dükkan haline getiren kırk senelik berber ustası, toplamış olduğu değerli antika eşyaları dükkanında sergileyerek hem nostalji anlamında hem de mistik ortamda müşterilerini tıraş ediyor. Asırlık ürünler müşterilerinde dikkatini çekerken, modern kuaförler yerine 80 ve 90'lı yılların berber dükkanlarını andıran işletmeye yeni gelenler geçmişe yolculuk yapıyor.

"Eskiyi yaşatmaya çalışıyoruz"

Dükkanında eskiyi yaşatmaya çalıştığını ifade eden berber Ali Kızıltoprak, "Ben Kırka'dan Ali, kırk senedir berberim. Bu antika hastalığı bende olağan şey, eskiden beri var bunu biraz da ilerletmeye çalıştım. Allah razı olsun Kütahya'da arkadaşlar var, Adem başkanımız var. Onlarla irtibata geçtim. Bunlar hep Osmanlı, Cumhuriyet, Selçuklu malzemelerimiz var. Yani bunların hepsi değerli. Bunları tarihi eskiyi yaşatmaya çalışıyoruz gelen arkadaşlarımız merakla bakıyorlar. Çok zevkli bir şey olduğu için adamlar tarihi yaşıyor. Ağlayanları bile var. Bunlar kimlerin elinden geçti, kimler su içti, ayran içti, yemek yedi" dedi.

Müşterilerden Hayati Uslu ise; "Ali Kızıltoprak arkadaşımız kırk yıldır berberdir. Eskişehir'de oturuyorum ona rağmen Kırka'ya geldiğimde ziyaret etmeden gitmem. Yer olarak burayı tercih ederim. Nedeni, insanlığı sıcak kanlılığı antikalar güzel şeyler böyle kültürümüzü geçmişimizi yaşattığı için burayı genelde tercih ederim. Gördüğünüz gibi antika eserler var bunları aslında çocuklarımızın görmesi lazım. Örneğin bak ütüye meşe korunu koyarak pantolon ütülüyorduk. Ayran taslarımız bak bunlardan biz ayran içiyorduk. Bu ibrikler mesela sular içtik abdestler alındı her türlü şey kullanıldı. Zaman oldu yemekler yapıldı" diye belirtti. - ESKİŞEHİR