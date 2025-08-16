Eskişehir'de Anne Kedi ve 4 Yavruyu İtfaiye Kurtardı

Güncelleme:
Eskişehir Arifiye Mahallesi'nde iki bina arasında sıkışan bir anne kedi ve dört yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbarcı vatandaşlar, kurtarılan kedileri sahiplenerek yeni yuvalarına kavuşturdu.

Olay, Arifiye Mahallesi Bilir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir anne kedi yavrularını taşırken 2 bina arasına düşürdü. Bulundukları yerde sıkışıp kalan yavrularını kurtarmak isteyen anne kedi de aynı noktada mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce duvarlar çift taraflı kırılarak kediler kurtarıldı. Titizlikle gerçekleştirilen ilginç kurtarma operasyonu bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Öte yandan, kurtarılan 5 kediyi ihbarda bulunan vatandaşların sahiplendiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
