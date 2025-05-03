Eskişehir'de 'Ailenin Rolü' Eğitimi Verildi

Eskişehir'de 'Ailenin Rolü' Eğitimi Verildi
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında 'Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü' konulu eğitim düzenledi. Eğitim, Tepebaşı Çolak Sadık Kur'an Kursu'nda gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 'Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü' konulu bir eğitim düzenlendi.

Tepebaşı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim Birimi personelleri tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen eğitim, Tepebaşı Çolak Sadık Kur'an Kursu'nda yapıldı. Eğitimde Kur'an Kursu kursiyerlerine, bireylerin değerlerinin oluşmasında ailenin önemi anlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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