Eskişehir'de Afet Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı Düzenlendi

Eskişehir'de Afet Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı Düzenlendi
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Anadolu Üniversitesi'nde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen afet ve yangın farkındalık eğitimi sonrası yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitimle, afetlere dirençli ve bilinçli ekipler oluşturulması hedefleniyor.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde afet farkındalık eğitimi düzenlenip yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Anadolu Üniversitesi Arama Kurtarma ekibine afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile anlatılanlar uygulamalı olarak gösterildi. Gerçekleştirilen eğitim ile afetlere dirençli, bilinçli ve hazır ekipler oluşturmanın hedeflendiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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