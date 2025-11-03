Eskişehir'de 8'inci Sınıf Öğrencilerine Mahremiyet Bilinci Eğitimi Verildi

Eskişehir'de 8'inci sınıf öğrencilerine 'Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Eğitimi' verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce '2025 Aile Yılı' kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, Tepebaşı İki Eylül Ortaokulu'nda 'Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Eğitimi' düzenlendi. Eğitimde, 8'inci sınıf öğrencilerine kişisel sınırların önemi, güvenli iletişim ve mahremiyet farkındalığı konularında bilgilendirme yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR