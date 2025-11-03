Eskişehir'de 8'inci Sınıf Öğrencilerine Mahremiyet Bilinci Eğitimi Verildi
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen eğitimde, 8'inci sınıf öğrencilerine kişisel sınırların önemi ve güvenli iletişim konularında bilgilendirme yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce '2025 Aile Yılı' kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, Tepebaşı İki Eylül Ortaokulu'nda 'Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Eğitimi' düzenlendi. Eğitimde, 8'inci sınıf öğrencilerine kişisel sınırların önemi, güvenli iletişim ve mahremiyet farkındalığı konularında bilgilendirme yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel