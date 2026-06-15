İki gönüllünün şefkat eli yüzlerce sokak hayvanına ulaşıyor

Eskişehir'de 2 gönüllü vatandaş, kırsalda aç ve susuz kalan hayvanları besleyip, yaralı olanları tedavi ettiriyorlar. Kısırlaştırma için de yoğun bir çalışma yürüten gönüllüler, yaklaşık 500 hayvanla ilgileniyor.

Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda görevli olan Avukat Hatice Korkmaz ile gönüllü Kemal Aybars, 2013 yılından bu yana sokak hayvanlarına yardım ediyor. Gönüllülük esasıyla kırsaldaki yüzlerce aç ve susuz hayvanı besleyen Korkmaz ve Aybars, özellikle kısırlaştırma konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Yaralı ve hasta hayvanları da tedavi ettirmeye gayret gösteren gönüllüler, birçok canın hayatına dokunuyor.

"Kısırlaştırmaya daha çok önem veriyoruz"

Yaptıkları çalışmaları anlatan Hatice Korkmaz, "Kırsalda aç susuz kalmış hayvanların beslenmesiyle başlamış bir çalışmayken yıllar içerisinde evrildi. Artık biz şimdi iki kişi kaldık sadece ve besleme artık bizim en son yaptığımız iş gibi bir şeye dönüştü. Bundan daha çok biz kısırlaştırmaya çok önem veriyoruz. Kısırlaştırmayı yapmaya çalışıyoruz ve tedavi çok fazla yapıyoruz. Yani çünkü bu canların da kaza geçiriyorlar, canları yanıyor, hasta oluyorlar ve ağızlarını açıp, 'Benim şuram acıyor, buram ağrıyor' gibi deme şansları olmadığından bu ancak gönül gözüyle görülebilen bir şey. Gördüğümüz canlarımızı da gönüllü kliniklerimiz var, oralara götürüyoruz. Destekçilerimiz var, onların destekleriyle hayvanların tedavilerini yaptırıyoruz" dedi.

Yürüyemeyen köpek için çocuk bisikletinden fizik tedavi ünitesi yaptılar

Kaza geçiren bir köpeğin acıklı hikayesine değinen Korkmaz, "Bizim bir Aybala'mız var. Biz onu kaza geçirmiş halde bulduk.. Aldığı darbeyle kalçası dört parmak kaymıştı ve sağ ön patisi kopmuştu. Yaklaşık 4 ay yattı, 1,5 aylık bir süreçten sonra ayağa kaldırmaya başladık ve ona bir çocuk bisikletinden yaptığımız fizik tedavi ünitesiyle çalıştırdık. Şu an Aybala koşuyor, yürüyor. Yani üç bacağını da kullanabilir hale geldi. Arkası da iyileşti. Bunun gibi yaptığımız, dokunduğumuz, ölüme yatmış vaziyette bulup kurtardığımız birçok can var kırsalda" ifadelerini kullandı.

Şu anda yaklaşık 500 hayvanla ilgilendikleri bilgisini paylaşan Korkmaz, kısırlaştırdıkları canları ise 5 günlük tedavi sürecinin ardından yaşam alanlarına geri bıraktıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı