Eskişehir'de 10 Ocak İdareciler Günü Kutlandı

Eskişehir'de '10 Ocak İdareciler Günü' programına katılım sağlayan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Ali Çetin'e teşekkür plaketi verdi.

'10 Ocak İdareciler Günü' çerçevesinde, 3 Ocak 2025 tarihi itibariyle emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Ali Çetin'e veda etmek amacıyla yemek programı düzenlendi. Vali yardımcıları, kaymakamlar ve emekli mülki idare amirleri ile eşleri programda bir araya geldi. Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy programa katılım gösterdi.

"Yaptığı değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz"

Programda bir konuşma yapan Vali Hüseyin Aksoy, emekli olan Çetin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Sayın Ali Çetin'e bugüne kadar ülkemize ve ilimize yaptığı değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, emeklilik hayatında sağlık ve mutluluklar diliyoruz. 10 Ocak İdareciler Günü vesilesiyle de tüm mülki idare amirlerimizin gününü kutluyorum" dedi.

Programın sonunda Vali Aksoy, Çetin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. - ESKİŞEHİR