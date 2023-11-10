Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda etmesinin 85. yıldönümü sebebiyle Bingöl'de anma töreni yapıldı. Valilik bahçesindeki düzenlenen törene, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ve kurum müdürleri katıldı. Vali Usta ve Belediye Başkanı Arıkan, Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - BİNGÖL