Eskişehir Büyükşehir Ekiplerinden Kent Genelinde Yoğun Çalışma - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik güvenliği için kent merkezinde başta yaya geçitleri olmak üzere şehir içi yol çizgilerini boyama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler son olarak Atatürk Bulvarı ve Tarih Bulvarı'nda yol çizgi boyama çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle kent merkezinde yaya geçitleri, okul önleri başta olmak üzere çalışmalara ağırlık veren ekipler, kent içi yollarda deforme olan yol şeritlerini de hızla yeniliyor.

Çalışmaların yaz döneminde devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücüleri de çalışma yapılan alanlarda trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.