Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan çocuklara kukla atölyeleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin tek kurumsal Kukla Yapım Atölyesi, yarıyıl tatilinde de çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyet gösteren Kukla Yapım Atölyesi, çocuklar için düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor. Bu kapsamda Şehir Tiyatroları, yarıyıl tatil dönemi içerisinde yer alan 22-26 Ocak arasında 5-7 yaş aralığı için "Polar Kukla Yapımı", 7-9 yaş aralığı için "Hayalet Kukla Yapımı", 9-11 yaş aralığı için "Ahşap Kukla Yapımı" ve 5-11 yaş aralığı için "Kukla Oynatımı" atölyeleri ile çocuklara hoşça vakit geçirmeleri için birbirinden renkli atölyeler hazırladı.

Çocukların yaratıcılık özelliğini ve el becerilerini geliştirmek, oyun yolu ile düş güçlerini harekete geçirmek ve kendilerini ifade etmeleri için ortam hazırlayan Kukla Yapım Atölyesi, Filiz Çankaya Uzun yönetiminde ücretsiz olarak kurslarına devam ediyor.