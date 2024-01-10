Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz Geceleri'ne Yeni Bir Konser Ekledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Ekim ayında başlattığı ve dört aydır aralıksız sürdürdüğü Caz Geceleri'ne bir yenisini daha ekledi. 'Gürkan Özkan Trio'nun sahne aldığı geceye dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Gitarda Onur Aymergen, tablada Gürkan Özkan, bağlamada ise Muhlis Berberoğlu'nun sahne aldığı konserde, salonu tamamen dolduran sanatseverler, Orta Doğu ezgilerini caz müziğiyle harmanlayarak, kendi düzenlemeleri ile çalan "Gürkan Özkan Trio" topluluğunu, büyük bir beğeni ve alkışlar eşliğinde dinlediler.

İcra edilen eserlerin arasında dinleyicilerle sohbet ederek, tabla çalgısının tarihinden ve çalınan eserlerin yaratım sürecinden bahseden Gürkan Özkan, konser boyunca salonu dolduran seyircilerin ilgisini diri tutmayı başardı.

Mistik Orta Doğu ezgilerinin yanı sıra bilinen türkülerin de caz armonisiyle yorumlanması, sanatseverlerin beğenisini kazandı. Dinleyicilerin uzun süre kesilmeyen alkışlarıyla son bulan etkinlik, Eskişehirlilere dolu dolu bir konser akşamı yaşattı.