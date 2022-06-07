Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti

Türk Hava Kurumu kayyum heyeti başkanı ve eski maliye müsteşarı Abdullah Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Hava Kurumu kayyum heyeti başkanı ve eski maliye müsteşarı Abdullah Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Hava Kurumu (THK) kayyum heyeti başkanı ve THK Eskişehir şube başkanı Alihan Karacan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Türk Hava Kurumunun gerek Eskişehir gerekse ülkemizde yaptığı çalışmaları aktaran kayyum heyeti başkanı Abdullah Kaya, Başkan Büyükerşen'e kabulü nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Büyükerşen de Eskişehir'in bir havacılık kenti olduğuna dikkat çekerek, Türk Hava Kurumu'nun çalışmalarında başarılar diledi. Karşılıklı görüş alışverişin yapıldığı ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

ANKA / Yerel

Yılmaz Büyükerşen Abdullah Kaya Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title