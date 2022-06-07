Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti Türk Hava Kurumu kayyum heyeti başkanı ve eski maliye müsteşarı Abdullah Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Türk Hava Kurumu kayyum heyeti başkanı ve eski maliye müsteşarı Abdullah Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Türk Hava Kurumu (THK) kayyum heyeti başkanı ve THK Eskişehir şube başkanı Alihan Karacan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Türk Hava Kurumunun gerek Eskişehir gerekse ülkemizde yaptığı çalışmaları aktaran kayyum heyeti başkanı Abdullah Kaya, Başkan Büyükerşen'e kabulü nedeniyle teşekkür etti. Başkan Büyükerşen de Eskişehir'in bir havacılık kenti olduğuna dikkat çekerek, Türk Hava Kurumu'nun çalışmalarında başarılar diledi. Karşılıklı görüş alışverişin yapıldığı ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. ANKA / Yerel Yılmaz Büyükerşen Abdullah Kaya Eskişehir Yerel Haberler

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