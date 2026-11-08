Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Beylikova'da Müberra Mehmet Güleç Ortaokulu öğrencileri Genç Ofis'te ağırlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Beylikova'da Müberra Mehmet Güleç Ortaokulu öğrencileri Genç Ofis'te ağırlandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Beylikova'da Müberra Mehmet Güleç Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, sınav haftasında Ulu Camii Genç Ofis'te ağırlandı. Öğrenciler burada ders tekrarı yaparak sınavlarına hazırlandı; sosyal etkinlikler düzenlendi ve ikramlarda bulunuldu.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Müberra Mehmet Güleç Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, sınav haftasında Ulu Camii Genç Ofis'te ağırlandı.

Beylikova İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programında öğrenciler, Genç Ofis'te bir araya geldi. Öğrenciler program kapsamında ders tekrarı yaparak sınavlarına hazırlandı. Ders çalışmalarının yanı sıra sosyal etkinliklerin de yer aldığı programda öğrencilere ikramlarda bulunuldu. Etkinlik, İlçe Vaizi Ömer Baloğlu ve Manevi Danışman Muhammet Güngör koordinesinde gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te feci kaza! Lastiği patlayan araç üst geçidin ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiği patladı, üst geçidin ayağına ok gibi saplandı! 2 ölü var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı

Şampiyonluğu getiren vuruş! Eski Fenerbahçeli resmen tarih yazdı
Gazze'de yürek yakan manzara! 70 bin çadırı su bastı

İnsanlık sular altında, dünya sessiz!
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihad Matkap, CHP üyeliğinden istifa etti

Eski Bakan CHP üyeliğinden istifa etti!
Okul önünde böyle kavga ettiler! Arkasını dönünce başına kaskı indirdi

Kavgada yapılmayacak hareket! Hem de rakibi arkasını dönmüşken
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler17

İnsanlık ayıbının geldiği son nokta!
Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara

Başını kaldırdı, gördüklerine inanamadı!
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi

Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi