Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah, '20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu'na katıldı
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, '20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu'na katılım sağladı.
'Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20 Yıllık Panoraması: 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu', Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı programda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah da yer aldı. Başsavcı Karakülah'a Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan eşlik etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel