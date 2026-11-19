Eskişehir ASHİM Kadın Hizmetleri Birimi destek personeline hizmet içi eğitim verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir ASHİM, Kadın Hizmetleri Biriminde görev yapan destek personeline hizmet içi eğitim düzenledi. Eğitimde etkili iletişim ve kurumsal işleyiş süreçleri anlatıldı; mesleki yetkinlik ile hizmet kalitesinin artırılması amaçlandı.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHİM) bünyesindeki Kadın Hizmetleri Biriminde görev yapan destek personeline yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programla, Kadın Hizmetleri Biriminde çalışan destek personelinin mesleki yetkinliklerinin artırılması, hizmet kalitesinin en üst seviyeye taşınması ve kurumsal farkındalıklarının güçlendirilmesi amaçlandı. Eğitim programı kapsamında katılımcılara etkili iletişim becerileri ile kurumsal işleyiş süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.