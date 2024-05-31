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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Alpu'daki Çadır Kentlere Ziyaret Gerçekleştirdi

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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Alpu ilçesindeki çadır kentlere gerçekleştirdiği ziyaretlerde, mevsimlik tarım işçilerine çeşitli hizmet modelleri hakkında rehberlik yaptı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Alpu ilçesindeki çadır kentlere gerçekleştirilen ziyaretlerde, mevsimlik tarım işçilerine çeşitli hizmet modelleri hakkında rehberlik yapıldı.

Geçtiğimiz nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/5 sayılı ve 'Mevsimlik Tarım İşçileri' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Bu istikamette, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Alpu ilçesindeki çadır kentler ziyaret edildi. Ziyaretlerde, mevsimlik tarım işçilerine çeşitli hizmet modelleri hakkında rehberlik yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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