Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Yenileme Süresi 31 Ekim 2025

Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Yenileme Süresi 31 Ekim 2025
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenileme tarihinin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı. Bu tarihten sonra eski belgelerin kullanılamayacağını belirten Yerlikaya, randevu alarak yenileme yapılmasını önerdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerindeki yenileme tarihinin 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlatarak, mevcut sürenin uzatılmayacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından sürücülere hatırlatmalarda bulunan Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, "Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü: Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
