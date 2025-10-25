Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in Babası Abdullah Şahin Hayatını Kaybetti
23. Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in babası Abdullah Şahin, 97 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Şahin'in cenazesi 25 Ekim'de Ovacık'ta düzenlenecek.
23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası, AK Parti Karabük Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin (97) hayatını kaybetti.
Uzun süredir Karabük'te özel bir hastanede tedavi gören Abdullah Şahin, bir süre önce taburcu edilmesinin ardından Safranbolu'daki evinde yaşamını yitirdi.
Şahin'in cenazesi, 25 Ekim Cumartesi günü Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde, ikindi namazının ardından düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel