Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 22 kişiden 15'i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDEKİ ERDEM YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Cezaevinde tutuklu bulunan Turgay Erdem, rahatsızlanması sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem'in avukatı Deniz Baykal, müvekkilinin yoğun bakımda bulunduğunu belirtti.

Avukat Deniz Baykal (Solda) ve Turgay Erdem (Sağda)

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç, tutuklanmıştı.

Turgay Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, kayınbiraderi M.T, mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulmuş, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atanmıştı.

TURGAY ERDEM KİMDİR?

Turgay Erdem, 1959 yılında Bursa'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlayan Erdem, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından serbest mimar olarak Bursa'da önemli projelere imza attı.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında başlayan Erdem, uzun yıllar Nilüfer Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Yerel yönetim tecrübesinin ardından, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Nilüfer Belediye Başkanı seçildi.

Erdem, aynı zamanda bir kız babası ve bir torun dedesidir.