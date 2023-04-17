Eski İzmir Erzurumlular Derneğinden 500 kişilik iftar sofrası
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Eski İzmir Erzurumlular Derneği, Karabağlar ilçesinde bulunan dernek binası önünde hemşehrileri için 500 kişilik iftar yemeği düzenledi.
Eski İzmir Erzurumlular Derneği, Karabağlar ilçesinde bulunan dernek binası önünde hemşehrileri için 500 kişilik iftar yemeği düzenledi.
Eski İzmir Erzurumlular Derneği Başkanı Dursun Kurtlu ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Karabağlar İlçe Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, Türkiye Gazeteci İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, iş adamları Murtaza Öztekin, Nurullah Sağır, MHP milletvekili adayları, farklı siyasi partilerden ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, çok sayıda davetli katıldı. Davete katılanlar, okunan ezanla birlikte oruçlarını açtı. Yemeğin ardından İlçe Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu'nun yaptığı duaya el açan davetliler, ramazanın manevi atmosferinde sohbetle geceye devam ettiler. - İZMİR