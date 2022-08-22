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Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone hakim karşısına çıkıyor

Yerel Haberler

Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone hakim karşısına çıkıyor

Eski Formula 1 Patronu Bernie Ecclestone, İngiltere hükümeti tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yurt dışında bulunan 400 milyon sterlin değerindeki mal varlığını beyan etmediği gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor.

Eski Formula 1 Patronu Bernie Ecclestone, İngiltere hükümeti tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yurt dışında bulunan 400 milyon sterlin değerindeki mal varlığını beyan etmediği gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor.

İngiltere hükümetinin, Eski Formula 1 Patronu Bernie Ecclestone hakkında yürüttüğü yolsuzluk davasının ilk duruşması başkent Londra'daki Westminster Magistrates Mahkemesi'nde yerel saatle 10.00'da başladı. Özel aracı ve asistanı ile birlikte mahkeme salonuna gelen 91 yaşındaki Ecclestone, avukat ordusuyla mahkeme salonuna giriş yaptı. Mahkemede, yurt dışında bulunan 400 milyon sterlin değerindeki mal varlığını beyan etmediği iddialarına yanıt verecek olan Ecclestone, 2017'ye kadar yaklaşık 40 yıl boyunca Formula 1'i yönetmiş ve 2 buçuk milyar sterline varan bir mal varlığı elde etmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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