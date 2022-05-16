Eski Belediye Başkan Adayı Oğlu, Eşi ve Kardeşini Bıçakladı - Haberler

AKSARAY (ANKA) - KEMAL ONUR ATALAY

Son yerel seçimde AKP'den Aksaray Yeşiltepe Belde Belediye Başkan adayı olan M.T., kendisini konteynerde bir kadınla yakalayan oğlunu, eşini ve kız kardeşini bıçakladı. İfadesi alınan M.T. adliyeye sevk edildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Yeşiltepe Belediye Başkan adayı olan M.T., iddiaya göre sevgilisi olduğu öne sürülen Ü.Y. isimli kadınla kendisine ait tarım arazisinde bulunan konteynerde buluştu. Eşinin konteynerde bir kadınla buluştuğu haberini alan C.T., oğulları M.K.T. (26) ve eşinin kız kardeşi H.G. ile birlikte söz konusu konteynere gitti. M.T., burada eşi, oğlu ve kız kardeşiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.T., yanındaki bıçakla oğlu, eşi ve kız kardeşini yaraladı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

M.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. M.T., Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınmak üzere Aksaray İl Jandarma Alay Komutanlığı'na götürüldü. M.T.'nin, hastanede eşinin ailesi tarafından darp edilmek istendiği, olayı jandarma ve hastane güvenlik görevlilerinin önlediği öğrenildi.

Jandarmada ifadesi alınan M.T. adliyeye gönderildi.