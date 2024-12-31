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Eski Bakan Nahit Menteşe 92 Yaşında Hayatını Kaybetti

Eski Bakan Nahit Menteşe 92 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Aydın Milletvekili ve eski bakan Nahit Menteşe, 92 yaşında yaşamını yitirdi. TBMM'de Aydın'ı 6 dönem temsil eden Menteşe, birçok bakanlık görevinde bulunmuştu. Cenazesi 2 Ocak 2025'te düzenlenecek.

Eski bakan ve Aydın Milletvekili Nahit Menteşe 92 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Aydın'ı 6 dönem temsil eden, İçişleri, Milli Eğitim, Enerji, Ulaştırma, Gümrük, Turizm Bakanı ve 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde de Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Nahit Menteşe 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Menteşe'nin cenazesinin 2 Ocak 2025 Perşembe günü TBMM'nde yapılacak tören sonrasında Bilkent Köprü kavşağındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Büyükleri Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Nahit Menteşe kimdir?

1932 yılında Milas'ta doğan Nahit Menteşe, ilk ve orta öğrenimini Milas'ta, lise eğitimini ise Aydın Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, öğrencilik yıllarında çeşitli derneklerde yöneticilik yaptı ve Aydın Yüksek Talebe Derneği'nin başkanlığını üstlendi. Meslek hayatına Aydın'da avukat olarak başlayan Menteşe, siyaset ve sosyal çalışmalarla da ilgilendi. İl Genel Meclisi üyeliği, İl Daimi Encümen üyeliği gibi yerel görevlerde bulundu. Aynı zamanda Kızılay, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Aydın Spor Kulübü gibi sosyal kuruluşlarda önemli görevler üstlendi. 1965 yılında Aydın Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Nahit Menteşe, 1969, 1973, 1977, 1991 ve 1995 yıllarında yapılan seçimlerde de milletvekili seçildi. Görev yaptığı süre boyunca, Gümrük ve Tekel Bakanı (1968), Ulaştırma Bakanı (1969-1970, 1975-1977), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (1971), Turizm ve Tanıtma Bakanı (1977), Milli Eğitim Bakanı (1977-1978, 1993), İçişleri Bakanı (1993-1996) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (1996) olarak görev yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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