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Esenyurt'ta asfalt çalışmaları gece gündüz sürüyor

Yerel Haberler

Esenyurt'ta asfalt çalışmaları gece gündüz sürüyor

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir alanda yolculuk yapabilmesi için ilçe genelindeki asfalt çalışmalarına 7 gün 24 saat hız kesmeden devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir alanda yolculuk yapabilmesi için ilçe genelindeki asfalt çalışmalarına 7 gün 24 saat hız kesmeden devam ediyor.

Esenyurt ilçe genelindeki asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam eden Esenyurt Belediyesi, ilçedeki bozuk yolları yenileyerek vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Ekipler bu kapsamda, Çınar Mahallesi Ahmed Arif Caddesi ve Mevlana Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde asfalt serimi yaparak yolu, vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir alanda seyahat edebilmeleri için gece gündüz çalışan ekipler, asfalt ve parke yol çalışmalarının ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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