Esenler'de 19 Mayıs Tuğkan konseriyle kutlandı - Haberler

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Esenler'de 19 Mayıs Tuğkan konseriyle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Armağan Yılmaz - Yerel
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Esenler'de 19 Mayıs Tuğkan konseriyle kutlandı Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Tuğkan konseriyle, vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı.

Esenler'de 19 Mayıs Tuğkan konseriyle kutlandı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Tuğkan konseriyle, vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı.

Esenler Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Tuğkan konseri düzenledi. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesinde düzenlenen Tuğkan konseriyle vatandaşlar bayramı coşkuyla kutladı. Gençler şarkılara hep bir ağızdan eşlik edip doyasıya eğlendi.

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Yerel

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