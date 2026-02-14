Haberler

ES-UDER'den uluslararası öğrenciler için "Ramazan'da kardeşlik" çağrısı

Güncelleme:
Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği, Ramazan ayında yabancı uyruklu öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için hayırseverlere destek çağrısında bulundu. Dernek, vatandaşları iftar sofralarını bu öğrencilerle paylaşmaya davet etti.

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği (ES-UDER), kentteki yabancı uyruklu öğrencilerin Ramazan ayında yalnız kalmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması için hayırseverlere destek çağrısında bulundu.

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde şehirde eğitim gören binlerce uluslararası öğrenciye yönelik geniş kapsamlı bir destek çalışması başlattı. Ülkelerinden kilometrelerce uzakta, eğitim için Eskişehir'i tercih eden öğrencilerin kentin birer misafiri olduğunu hatırlatan dernek yönetimi, vatandaşları iftar sofralarını bu gençlerle paylaşmaya davet etti. Yapılan açıklamada; dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahibi öğrencilere halkın zekat, fitre ve sadaka yardımlarının ulaştırılacağı belirtildi. Öğrencilerin Türkiye'nin ve dünyanın geleceği olduğu vurgulayan dernek yetkilileri, toplanan bağışların; barınma ve eğitim masrafları gibi temel ihtiyaçlarına destek olacağı ifade edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
