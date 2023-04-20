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Erzurumlular Ramazan ayının son teravih namazında camileri doldurdu

Erzurumlular Ramazan ayının son teravih namazında camileri doldurdu

Yerel Haberler

Erzurumlular Ramazan ayının son teravih namazında camileri doldurdu Erzurumlular Ramazan ayının son teravih namazında camileri doldurdu.

Erzurumlular Ramazan ayının son teravih namazında camileri doldurdu

ERZURUM - Erzurumlular Ramazan ayının son teravih namazında camileri doldurdu.

Ulu Cami ve Lala Paşa Cami başta olmak üzere tüm camilerde son teravih namazı öncesinde yoğunluk yaşandı. Son teravih namazı için camilere akın eden Erzurumlular, bu yılın son teravih namazını eda etmenin mutluluğunu yaşayarak ellerini semaya açıp dua ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin Kızılca - Yerel

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