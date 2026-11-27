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Erzurumlu iş insanı ve inşaat mühendisi Hayati Bilge, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören iş insanı ve inşaat mühendisi Hayati Bilge, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhum Bilge için bugün Narmanlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hayati Bilge'nin naaşı, gözyaşları ve dualar eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Yoğun katılımın olduğu cenaze törenine; kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları, iş dün yasından isimler ile Bilge ailesi ve çok sayıda vatandaş katılarak yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı