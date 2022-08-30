Erzurum yerel haberi | İspir'de 30 Ağustos coşkusu Yerel Haberler Erzurum haberler: 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümünü İspir'de düzenlenen törenlerle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümünü İspir'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Hükümet konağı önünde gerçekleştirilen törene İspir Kaymakam Vekili Mustafa Berk Çelik, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İspir ilçe Jandarma Komutanı Engin Bodur, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ahmet Coşkun Hükümet İspir Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Erzurum yerel haberi | İspir'de 30 Ağustos coşkusu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.