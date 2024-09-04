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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, SGK İl Müdürlüğünü ziyaret etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İl Müdürü Nizamettin Durmuş'tan brifing alan Vali Çiftçi, kurumun hedefinin hizmet kalitesini ve süresini geliştirmek olduğunu ifade etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında SGK İl Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, İl Müdürü Nizamettin Durmuş'tan bir brifing aldı. Şehrimizin çalışma hayatına ait istatistiki bilgilerin yer aldığı brifingde, toplumun tamamına hizmet veren bir kurum olarak hedeflerinin sundukları hizmetin kalitesini, sunumunu ve süresini sürekli geliştirmek olduğu ifade edildi.

Ziyarete Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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