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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kore Gazisi Recep Kekeç'i evinde ziyaret etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 93 yaşındaki Kore Gazisi Recep Kekeç'i evinde ziyaret etti. Gazi ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretinde, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve Aile Sosyal Destek görevlileri yer aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 93 yaşındaki Kore Gazisi Recep Kekeç'i evinde ziyaret etti.

Gazi ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretinde, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve Aile Sosyal Destek görevlileri yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rüstem Can Kore Yerel Yaşam Politika Güncel Haberler

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