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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu Tümgeneral Tevfik Algan'ı ziyaret etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2024 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararla bir üst rütbeye yükseltilen ve 30 Ağustos 2024 tarihinde Korgeneral rütbesine terfi edecek olan, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu Tümgeneral Tevfik Algan'ı ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi; 2024 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararla bir üst rütbeye yükseltilen ve 30 Ağustos 2024 tarihinde Korgeneral rütbesine terfi edecek olan, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Çiftçi Tevfik Algan Korgeneral erzurum Yerel Politika Güncel Haberler

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